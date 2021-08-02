2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Олег Юреня вышел в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок на 1000 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Уроженец Гродненской области пришел к финишу своего заезда первым со временем 3 мин. 43,333 сек. Также в полуфинал из заезда с участием белоруса попал серб Боян Сделар - 3 мин. 45,074 сек. Полуфинальные заезды в гонках байдарок-одиночек на 1000 м состоятся 3 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная Беларуси занимает 44-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав 1 золотую и 1 бронзовую награду. Лидирует сборная Китая, на втором месте - США, на третьем - Япония. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.-0-