Олег Кубарев покинул пост главного тренера ФК "Торпедо-БелАЗ"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный футбольный специалист Олег Кубарев покидает пост главного тренера жодинского "Торпедо-БелАЗа". Сотрудничество прекращено по соглашению сторон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Олег Кубарев возглавил торпедовцев в июле 2017 года. Под его руководством жодинские футболисты дважды подряд финишировали на пятом месте в чемпионате Беларуси.-0-
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