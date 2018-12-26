Олег Кубарев покинул пост главного тренера ФК "Торпедо-БелАЗ"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный футбольный специалист Олег Кубарев покидает пост главного тренера жодинского "Торпедо-БелАЗа". Сотрудничество прекращено по соглашению сторон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Олег Кубарев возглавил торпедовцев в июле 2017 года. Под его руководством жодинские футболисты дважды подряд финишировали на пятом месте в чемпионате Беларуси.-0-