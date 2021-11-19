Олег Миканович возглавил мужскую сборную Беларуси по волейболу

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве спорта и туризма состоялась аттестация национальных команд по волейболу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе солигорского "Шахтера".
Главный тренер минского "Строителя" Олег Миканович с 1 января 2022 года сменит на посту главного тренера мужской национальной сборной Виктора Бекшу, который работал в сборной с 2017 года.
Женскую нацкоманду продолжит возглавлять Станислав Саликов.
В следующем сезоне планируется участие национальных команд в Евролиге и отборочных матчах чемпионата Европы - 2023 (август).-0-