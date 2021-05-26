Олег Миканович возглавил волейбольный клуб "Строитель"

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом волейболист, один из лидеров национальной сборной страны Олег Миканович возглавил многократных чемпионов страны, полуфиналистов Кубка вызова ЕКВ - 2015 минский "Строитель", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

На этом посту он сменил Александра Сингаевского. Опытный наставник остался в системе ВК "Минск", возглавив МАПИД.

Олег Миканович в прошлом один из самых именитых отечественных волейболистов, во время игровой карьеры выступал в клубах Беларуси, Венгрии, Израиля и Кипра, выступал за национальную команду Беларуси в 1995-2000 и 2010-2014 годах. Удостоился звания мастера спорта Республики Беларусь международного класса.

Карьеру наставника Олег Миканович начал в столичном МАПИДе, откуда в 2018 году отправился в кемеровский "Кузбасс", в тренерском штабе которого стал чемпионом России (2019), обладателем Суперкубка России (2019), бронзовым призером чемпионата России и полуфиналистом Лиги чемпионов (2020). Есть у него опыт работы в тренерском штабе сборной Беларуси и во главе молодежной команды страны (U-18).-0-