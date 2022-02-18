Олег Рыженков об итогах Олимпиады: самое обидное - провал в женской эстафете

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер женской команды Беларуси по биатлону Олег Рыженков подвел итоги выступления своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Конечно, болельщики, тренеры да и сами спортсменки считали, что результаты на Олимпиаде будут более успешными, все ожидали медалей. А награды были близко: Анна Сола в пасьюте заняла четвертое место, Динара Алимбекова в индивидуальной гонке пятое, в смешанной эстафете мы заехали шестыми. Но самое обидное - провал женской эстафеты. Результат получился очень плохим, хотя условия позволяли выступить лучше. Однако с самого начала что-то пошло не так. Но в недоработке никого винить нельзя, все старались и работали", - сказал специалист.

По словам Олега Рыженкова, в функциональном плане к Играм девушки подошли в хорошей форме, однако качество стрельбы оставляло желать лучшего. "В этом аспекте большую роль сыграла погода. В настолько экстремальных условиях Олимпиада проводится впервые на моей памяти, такой большой высоты, такого мороза и сильнейшего ветра не было никогда. Хотя погода была одинаковой для всех команд, кто-то был более подготовлен к этому, кто-то хуже. Но жизнь на этом не заканчивается, спорт есть спорт, будем работать дальше", - заключил тренер.-0-