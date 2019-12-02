Ольга Федорович завоевала серебро на ЧЕ по шашкам-100 в Израиле

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ольга Федорович завоевала серебро в рапиде на чемпионате Европы по шашкам-100, который прошел в Нетании (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сумме белоруска набрала 12 баллов и расположилась на второй позиции итогового протокола. На высшую ступень пьедестала почета поднялась украинка Виктория Мотричко (14 очков). Бронзовая награда досталась россиянке Тунааре Федоровой (11 пунктов).
В блице Ольга Федорович заняла 10-е место.-0-