6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Говорцова не прошла в основную сетку теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженка Минска (138-е место рейтинга WTA) во втором круге квалификации одиночного разряда состязаний с призовым фондом $ 8 761 725 уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс (108-е) - 3:6, 3:6.

Ольга Говорцова ни разу не смогла подать на вылет, тогда как соперница совершила один эйс. Обе спортсменки допустили по одной двойной ошибке. Кроме того, белоруска реализовала 7 из 11 брейк-поинтов. У казахстанской теннисистки - три из четырех.

Несмотря на то, что Ольга Говорцова выбыла из числа претенденток на победу в турнире, белорусским болельщикам будет за кого переживать. В Индиан-Уэллсе выступят Александра Саснович и Виктория Азаренко.

Александра Саснович (100-е место WTA) в 1/64 финала будет соперничать с Марией Камилой Осорио Серрано (71-е) из Колумбии. Виктория Азаренко (32-е место) начнет борьбу за титул с 1/32 финала. Ее оппонентка выяснится в споре между Магдой Линетт (54-е) из Польши и Ребеккой Петерсон (76-е место WTA) из Швеции.-0-