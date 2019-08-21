Ольга Говорцова не сумела пробиться на US Open, уступив во 2-м раунде квалификации

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Говорцова (185-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в основную сетку открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго круга квалификации белоруска уступила китайской теннисистке Ван Синю (167) - 2:6, 2:6. На старте квалификации US Open Ольга Говорцова победила француженку Джессику Понше (199) - 6:2, 2:6, 6:2.
В мужском турнире два белоруса успешно преодолели первый из трех квалификационных барьеров. Теперь во втором раунде Илья Ивашко (143) сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (181), а соперником Егора Герасимова (129) будет американец Митчелл Крюгер (174).-0-
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