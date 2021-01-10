Ольга Говорцова проиграла на старте квалификации Australian Open

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае стартовал женский квалификационный этап к первому в сезоне теннисному турниру серии "Большого шлема" - открытому чемпионату Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (134-й номер мирового рейтинга) в первом раунде уступила в трехсетовом поединке сербке Александре Крунич (232) - 6:2, 2:6, 2:6. Во втором круге сербская теннисистка встретится с чилийской теннисисткой Даниэлой Сегель (208). Для того, чтобы попасть в основную сетку Australian Open нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без участия в квалификации на кортах "Мельбурн Парка" в женском одиночном разряде выступят три белоруски - десятая ракетка планеты Арина Соболенко, двукратная победительница австралийского первенства Виктория Азаренко (13-й номер мирового рейтинга) и Александра Саснович (90). В мужском турнире Беларусь представит Егор Герасимов (78).

Общий призовой фонд Australian Open - 2021, который пройдет с 8 по 21 февраля, составит $54,5 млн. Чемпионы в одиночном разряде у женщин и мужчин заработают по $2,1 млн.-0-