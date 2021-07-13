Ольга Говорцова проиграла на турнире в Лозанне

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-250 в швейцарской Лозанне с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска, занимающая 124-е место в мировом рейтинге, уступила российской теннисистке Анне Блинковой, у которой 82-я позиция, - 6:2, 4:6, 2:6. Следующей соперницей россиянки будет итальянка Лючия Бронцетти (241-й номер рейтинга WTA).
На старте турнира в Будапеште белорусская теннисистка Александра Саснович (86) оказалась сильнее венгерки Тимеи Бабош (121) и завтра в матче за выход в четвертьфинал встретится с еще одной венгерской теннисисткой Панной Удварди (204).
Соревнования в Лозанне и Будапеште завершатся 18 июля.-0-