Ольга Говорцова проиграла в 1/16 финала теннисного турнира в Гдыне

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (126-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте одиночного разряда турнира категории WTA-250 в польской Гдыне с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/16 финала белоруска уступила представительнице Германии Тамаре Корпач (162) - 6:1, 5:7, 5:7. Поединок длился 3 часа. Следующей соперницей Тамары Корпач будет полька Вероника Фальковская (487).
Ранее белорусская теннисистка Александра Саснович (87) победила польскую теннисистку Веронику Базак (1199) - 3:6, 6:1, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал белоруска сыграет с украинкой Катериной Козловой (141).
На старте парного разряда белорусско-казахстанскаий дуэт Лидия Морозова / Анна Данилина обыграл польско-российский тандем Вероника Базак / Варвара Флинк - 6:1, 2:6, 10:7.
Завтра Александра Саснович и Ольга Говорцова встретятся с немецко-словацкой парой Тамара Корпач / Тереза Михаликова.
Турнир в Гдыне завершится 25 июля.-0-