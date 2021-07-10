Ольга Говорцова проиграла в финале турнира в Бастаде

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла в финале турнира в шведском Бастаде с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке белоруска, занимающая 136-е место в мировом рейтинге, уступила в двух сетах испанской теннисистке Нурие Парризас-Диас, у которой 148-я позиция - 2:6, 2:6.

На пути к финалу Ольга Говорцова обыграла представительницу США Франческу Ди Лоренцо (154-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 2:6, 6:2, швейцарку Леони Кюнг (158) - 7:5, 6:1, египтянку Маяр Шериф (119) - 6:4, 6:2 и шведку Ребекку Петерсон (60) - 6:3, 6:4.-0-