Ольга Говорцова вышла в 3-й раунд квалификации "Ролан Гаррос"

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором квалификационном раунде белоруска победила в трехсетовом поединке хорватку Яну Фетт (205) - 4:6, 6:2, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

В первом круге белоруска обыграла в двух партиях южнокорейскую теннисистку Хан На-Лэ (228) - 6:3, 6:3.

В мужских соревнованиях белорусский теннисист Илья Ивашко (89) завершил выступление, проиграв в первом раунде россиянину Андрею Кузнецову (448), - 4:6, 6:7 (1:7).

Чтобы пробиться в основную сетку французского первенства, нужно победить в трех матчах квалификационного этапа.

Без участия в квалификации в Париже выступят белорусы Егор Герасимов (78), Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (16) и Александра Саснович (103).

Основной турнир стартует 30 мая, а финиширует 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-