Ольга Говорцова вышла в основную сетку Уимблдонского турнира

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (136-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке квалификации белоруска сегодня победила испанскую теннисистку Кристину Бучу (166) - 6:3, 6:2.

В стартовом матче Ольга Говорцова выиграла у бельгийки Мари Бенуа (234) - 7:5, 6:4, а потом одолела словачку Ребекку Шрамкову (228) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Без участия в квалификации на кортах Уимблдона сыграют три представительницы Беларуси: Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (14) и Александра Саснович (100).

В мужском одиночном разряде выступят Егор Герасимов (72) и Илья Ивашко (87).

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 28 июня по 10 июля.-0-