Ольга Говорцова вышла во 2-й круг квалификации Australian Open

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах "Мельбурн Парка" начался квалификационный этап первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) в первом раунде переиграла в трехсетовом поединке итальянку Лукрецию Стефанини (181) - 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Еще одна белоруска Юлия Готовко (187) всего за час уступила в двух партиях американке Каролин Долхайд (198) - 4:6, 2:6. Чтобы пробиться в основную сетку австралийского первенства теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.
Основной турнир Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. В женской части выступят три белорусские теннисистки - Арина Соболенко (2), Виктория Азаренко (25) и Александра Саснович (77). Виктория Азаренко дважды подряд становилась победительницей этого турнира (2012, 2013). В мужском одиночном разряде Беларусь представят Илья Ивашко (48) и Егор Герасимов (106).-0-