Ольга Говорцова вышла во 2-й раунд квалификации "Ролан Гаррос"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) успешно провела стартовый матч квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде белоруска победила в двух партиях южнокорейскую теннисистку Хан На-Лэ (228) - 6:3, 6:3. Завтра во втором круге квалификации Ольга Говорцова встретится с хорваткой Яной Фетт (205).

В мужских соревнованиях белорусский теннисист Илья Ивашко (89) завершил выступление, проиграв в первом раунде россиянину Андрею Кузнецову (448) - 4:6, 6:7 (1:7).

Чтобы пробиться в основную сетку французского первенства, нужно победить в трех матчах квалификационного этапа.

Без участия в квалификации в Париже выступят представители Беларуси Егор Герасимов (78), Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (16) и Александра Саснович (103).

Основной турнир стартует 30 мая, а финиширует 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" в одиночных разрядах мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-