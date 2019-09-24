Ольга Говорцова завершила выступление в одиночном разряде турнира в Ташкенте на стадии 1/16 финала

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (216-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в одиночном разряде турнира в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала с немецкой теннисисткой Татьяной Марией (87) белоруска по ходу первого сета проигрывала 1:4, затем сумела выровнять положение, но все же уступила на тай-брейке - 6:7 (5:7). Во второй партии упорной борьбы не получилось: Ольга Говорцова смогла выиграть лишь один гейм, уступив со счетом 1:6. Если первая партия длилась почти час, то вторая всего 27 минут.

В парном разряде этих соревнований Ольга Говорцова и россиянка Валерия Савиных вышли в четвертьфинал, как и белорусско-румынский дуэт Лидия Морозова / Ирина Бегу.

В первом раунде парного разряда состязаний в китайском Ухани белоруска Александра Саснович и американская теннисистка София Кенин будут соперничать с австралийско-российским тандемом Айла Томлянович / Дарья Касаткина.

На мужском турнире в китайском Чэнду белорус Егор Герасимов (98) в поединке первого круга встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234). В 1/16 финала состязаний во французском Орлеане белорусский теннисист Илья Ивашко (134) сыграет с представителем Швеции Микаэлем Имером (105).