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25 августа 2019, 13:03

Ольга Худенко завоевала серебро на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Ольга Худенко. Фото из архива
Ольга Худенко. Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в венгерском Сегеде завершается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Очередную награду для сборной Беларуси завоевала Ольга Худенко, которая стала серебряным призером на дистанции 500 м на байдарке-одиночке.

Бронзовыми призерами стали Ольга Климова и Надежда Макарченко, которые финишировали третьими в финальном заезде каноэ-двоек на 500 м.

Сейчас в активе белорусской команды 8 наград мирового первенства в Сегеде: 4 золота и по 2 серебра и бронзы.

Позже белорусские гребцы примут участие еще в 10 медальных заездах.-0-

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гребля гребля на байдарках гребля на каноэ
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