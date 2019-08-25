Ольга Худенко завоевала серебро на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Ольга Худенко. Фото из архива
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в венгерском Сегеде завершается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Очередную награду для сборной Беларуси завоевала Ольга Худенко, которая стала серебряным призером на дистанции 500 м на байдарке-одиночке.
Бронзовыми призерами стали Ольга Климова и Надежда Макарченко, которые финишировали третьими в финальном заезде каноэ-двоек на 500 м.
Сейчас в активе белорусской команды 8 наград мирового первенства в Сегеде: 4 золота и по 2 серебра и бронзы.
Позже белорусские гребцы примут участие еще в 10 медальных заездах.-0-