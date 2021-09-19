Ольга Климова завоевала четвертое золото сборной Беларуси на ЧМ по гребле

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Климова завоевала четвертое золото сборной Беларуси на чемпионате мира по гребле в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заезде женских каноэ-одиночек на 5000 м она подтвердила свое звание сильнейшей, полученное в 2019 году. Итоговое время белоруски - 26 мин. 18,94 сек. Второе место заняла венгерка София Кисбан - 26 мин. 37,32 сек. Бронза у Марии Майярд из Чили - 26 мин. 39,51 сек.

В гонках смешанных двоек на 200 м каноисты Надежда Макарченко и Виталий Осецкий заняли шестое место с результатом 41,26 сек. Первенствовал в данном виде программы российский смешанный дуэт Ирина Андреева и Иван Штыль - 39,10 сек. Также на пьедестале оказались экипажи из Польши (39,82 сек.) и Венгрии (40,02 сек.).

В стартах смешанных байдарок-двоек белорусы Алексей Мисюченко и Владислава Скрыганова финишировали на седьмом месте - 34,99 сек. Тройку призеров составили дуэты из Венгрии (33,94 сек.), Португалии (34,34 сек.) и Польши (34,35 сек.).-0-

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