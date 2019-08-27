27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленная белорусская бегунья на длинные дистанции Ольга Мазуренок пропустит Минский полумарафон. Об этом именитая спортсменка рассказала сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, в этом году придется пропустить Минский полумарафон, так как все силы и подготовка направлены на чемпионат мира в Дохе. Очень хочу показать максимальный результат", - сказала Ольга Мазуренок. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский добавил, что предстоящий мировой форум - большое испытание, из-за жары спортсмены будут стартовать ночью.

Ольга Мазуренок является победителем Минского полумарафона в 2015 и 2016 годах.

Минский полумарафон в этом году пройдет 15 сентября и традиционно является одним из самых масштабных спортивных событий в Беларуси. В прошлом году в нем приняли участие более 35 тыс. любителей здорового образа жизни.

В 2019 году старт пройдет в пятый раз, полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составит $60 тыс. По прогнозам организаторов,

полумарафон соберет 40 тыс. участников. Регистрация на забеги в 5 км, 10 км и 21,1 км открыта на сайте соревнований до 13 сентября. На мероприятие уже зарегистрировались представители 58 стран. -0-