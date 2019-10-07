Ольга Мазуренок: условия для марафонцев на ЧМ в Дохе оставляли желать лучшего

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная белорусская бегунья на длинные дистанции Ольга Мазуренок прокомментировала корреспонденту БЕЛТА свое выступление на чемпионате мира по легкой атлетике, который завершился 6 октября в Дохе.

"Организация была слабая, я так понимаю, у них нет опыта проведения таких соревнований. Что касается шоссе, спортивной ходьбы и марафона, условия оставляли желать лучшего - были на грани выживания. Мы бежали уже не на результат и победу, а чтобы добежать. Для таких значимых состязаний это неприемлемо", - сказала Ольга Мазуренок.

Спортсменка отметила, что все уже позади, сейчас нужно делать выводы и двигаться дальше, но удовлетворения от результата она не испытывает.

Марафонка Ольга Мазуренок заняла пятое место на мировом форуме в Дохе, показав лучший результат среди европейских спортсменок.

Белоруска выступит на Всемирных военных играх в Китае, которые пройдут 18-27 октября, после чего возьмет непродолжительную паузу и начнет готовиться к Олимпийским играм в Токио.-0-