Ольга Мазуренок заняла 5-е место в марафоне на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская марафонка Ольга Мазуренок заняла 5-е место на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе с 27 сентября по 6 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА

Первый комплект наград планетарного первенства нашел своих обладателей в женском марафоне. Лучшая из белорусок Ольга Мазуренок финишировала на 5-м месте, преодолев дистанцию за 2 ч. 36 мин. 21 сек. Анастасия Иванова - 17-я (2 ч. 48 мин. 41 сек), у Светланы Куделич - 32-е место (2 ч. 50 мин. 31 сек).

Викторию праздновала кенийка Рут Чепнгетич (2 ч. 32 мин 43 сек.). Серебро у Роуз Челимо из Бахрейна (2 ч. 33 мин. 46 сек). Бронзовая медаль на счету намибийки Хелалии Йоханнес (2 ч. 34 мин. 15 сек).-0-