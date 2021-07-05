Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золото ЧЕ по современному пятиборью

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золото чемпионата Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам женской эстафеты белоруски набрали 1430 баллов. Второе место заняли польские спортсменки Марта Кобецкая и Наталья Доминяк - 1391 балл. Третье место у российских пятиборок Ульяны Баташовой и Анны Буряк, на счету которых 1382 балла.

Чемпионат Европы по современному пятиборью в России продлится по 11 июля.-0-