Олимпиада в Токио будет максимально безопасной - оргкомитет

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Игры XXXII Олимпиады в Токио будут максимально безопасными. В этом заверил шефов миссий национальных команд на специальном вебинаре руководитель организационного комитета соревнований Йосиро Мори, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Подготовка к Олимпиаде идет по плану. Оргкомитет Игр предпримет все усилия, чтобы старты были максимально безопасными. Токио покажет пример организации спортивных мероприятий в посткоронавирусную эпоху, - отметил он. Также японская сторона планирует сократить расходы на проведение Игр.

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что меры по заботе о защите здоровья всех участников Олимпиады предпринимаются существенные, а Игры в Токио станут примером проведения для следующих глобальных стартов.

С белорусской стороны в вебинаре приняли участие генеральный секретарь НОК Полина Головина и сотрудники международного отдела НОК.

Игры XXXII Олимпиады в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. На этих стартах будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.-0-