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30 марта 2020, 14:21

Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада - 24 августа

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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Олимпиада в Токио перенесена на один год

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года, а Паралимпиада стартует 24 августа 2021-го, сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

По сведениям телеканала, соответствующее решение было достигнуто между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом "Токио-2020", властями японской столицы и правительством Японии.

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута во время телефонного разговора руководителя МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа текущего года.

Олимпиада в Токио перенесена на один годОлимпиада в Токио перенесена на один год
Предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.

МОК долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.-0-

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