Олимпиада в Токио перенесена на один год

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио решено отложить на один год в связи с распространением коронавируса COVID-19. Такое решение принято по итогам переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщает японская государственная телерадиокомпания NHK.

Телефонный разговор между Синдзо Абэ и Томасом Бахом состоялся сегодня. Предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.

Как сообщалось ранее, МОК с оргкомитетом Игр-2020 в Токио, властями Японии и города Токио обсуждали разные варианты проведения Олимпиады в условиях распространения коронавирусной инфекции - вплоть до переноса состязаний. Игры могли быть проведены в ранее определенные сроки, так как в самой Японии ситуация с коронавирусом улучшается. В то же время в МОК отмечали стремительное распространение инфекции в других странах. Планировалось, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа нынешнего года.-0-