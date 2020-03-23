Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсрочка проведения летних Олимпийских игр в Токио не исключена. Такой вариант возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Об этом, как сообщает ТАСС, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Позиция Международного олимпийского комитета соответствует курсу на проведение Олимпиады в полном формате. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах, - сказал Синдзо Абэ. Он также подчеркнул, что решение по поводу проведения Олимпиады принимает МОК, и на данном этапе вопрос об отмене Игр не стоит на повестке.

По плану Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.-0-