Олимпиаду в Токио будут освещать около 16 тыс. иностранных журналистов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 16 тыс. иностранных журналистов из 200 стран мира будут освещать летние Олимпийские игры в Токио, которые стартуют менее чем через неделю. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на информацию японского общественного телевидения.

По данным телеканала, в освещении Игр будут заняты порядка 2 тыс. новостных компаний со всего мира. Местные власти ожидают, что 70-80% журналистов, занятых в освещении спортивного первенства, будут привиты от нового коронавируса.

Нахождение иностранных журналистов, аккредитованных на Олимпиаду в Токио, регулируется строгими правилами, прописанными в памятке от оргкомитета Игр. Они, в частности, запрещают пользоваться общественным транспортом в течение 14 дней после въезда в страну и обязывают прессу заранее уведомлять организаторов о запланированном графике освещения тех или иных мероприятий.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случаев в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.-0-