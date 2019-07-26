Олимпийская чемпионка Алла Цупер откроет развивающий центр для детей в Минске

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер откроет развивающий центр в Минске для детей от 2 до 12 лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала именитая спортсменка.

"На примере собственных двоих детей вижу, как важно уделять внимание здоровью и физической форме с самых малых лет. Сейчас многие ребята неохотно идут в спортивные секции и большую часть свободного времени проводят за компьютерами и всевозможными гаджетами. Хочу, чтобы Беларусь всегда оставалась спортивной страной. Дети, ведущие активный образ жизни, растут более здоровыми и целеустремленными. Будучи мамой и спортсменкой, я вижу свою миссию в том, чтобы помочь будущему поколению развить свои навыки в спорте. Каменная Горка - это крупный спальный район, в котором живет много молодых семей. Поэтому совместно с партнерами решили открыть детский центр именно здесь", - рассказала Алла Цупер.

Детский развивающий центр "ТРИЧЕТЫРЕ" начнет свою работу в Минске в сентябре текущего года. В программе центра - спортивная гимнастика, оздоровительная гимнастика, эстетическая гимнастика, фристайл, акробатика и паркур. Для каждой группы сформирована собственная программа, учитывающая особенности и потребности детей каждого возраста. В младших группах от 2 до 6 лет особое внимание будет уделено физическому развитию. Как отметила Алла Цупер, маленьких детей не будут целенаправленно готовить к определенному виду спорта, уже в старших группах будет больше внимания уделено гимнастическим видам.

Занятия будут проводить опытные тренеры, зарекомендовавшие себя в работе с детьми. Отметим, в подборе персонала и подготовке программы участвовала непосредственно Алла Цупер.-0-