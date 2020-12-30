Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала 5-тысячной подписанткой обращения атлетов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель поддержала обращение известных отечественных атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности, став 5-тысячной подписанткой документа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Среди поддержавших обращение - известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр: Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Андрей Барбашинский (гандбол), Александр и Андрей Богдановичи (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Булыгин (биатлон), Екатерина Карстен (гребля академическая), Денис Гаража (гребля на байдарках и каноэ), Антон Кушнир (фристайл), Игорь Макаров (дзюдо), Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Александр Медведь (борьба вольная), Сергей Мартынов (стрельба пулевая), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика), Елена Хлопцева (гребля академическая), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Валерий Шарий (тяжелая атлетика), Игорь Лапшин (легкая атлетика), Андрей Кулебин (муай-тай).

Также обращение подписали именитые атлеты, ведущие подготовку к предстоящим Играм в Токио, среди которых Владислав Гончаров (прыжки на батуте), Алина Горносько (художественная гимнастика), Евгений Королек (велоспорт), Ирина Курочкина (борьба вольная), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Василиса Марзалюк (борьба женская), Мария Махаринская (прыжки на батуте), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Арина Соболенко (теннис), Анна Терех (велоспорт) и другие.

Атлеты и тренеры едины в своем мнении: белорусская олимпийская команда должна выступать на Играх под национальным флагом и не подвергаться давлению.-0-