Олимпийская чемпионка по стрельбе откроет в Афинах эстафету огня летних Игр-2020

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы, по согласованию с НОК Греции, приняли решение дополнить прежний формат проведения эстафеты. После зажжения огня в древней Олимпии 12 марта факел будет передан олимпийской чемпионке Рио по стрельбе из пневматического пистолета Анне Коракаки, которая пробежит стартовую часть эстафеты. Далее огонь будет передан марафонке Мидзуки Ногути, которая первой из представителей Японии, возьмет в руки факел Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Эстафета пройдет по территории Греции с 12 по 19 марта 2020 года. После пламя Игр будет передано оргкомитету "Токио-2020" во время специальной церемонии на Панафинейском стадионе, которая будет включать культурную программу с участием гречеcких и японских артистов, а также популярного музыкального коллектива Exile Hero.

Официальный старт эстафете олимпийского огня в Японии будет дан 26 марта в префектуре Фукусима на стадионе, где располагалась главная база ликвидаторов последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" после цунами. Эстафета будет проходить в течение 121 дня. Первыми факел доверено нести членам женской сборной Японии по футболу, которые в 2011 году выиграли мировое первенство.

Факел Игр Олимпиады был представлен в марте 2019 года. Его дизайн напоминает образ цветущей сакуры, всем знакомого и самого любимого цветка в Японии. С наступлением сезона цветения сакуры в марте 2020 года олимпийский факел будет интегрирован в концепцию эстафеты олимпийского огня "Надежда освещает наш путь" и начнет свое путешествие по Японии.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-