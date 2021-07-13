Олимпийская деревня открылась в Токио

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Японии открылась Олимпийская деревня, начавшая свою работу за 10 дней до старта Игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Комплекс расположился на берегу Токийского залива, здесь будет проживать 18 тыс. спортсменов и представители национальных команд.

В связи с пандемией коронавируса объект был открыт без официальной церемонии. На территории будет организована круглосуточная работа медицинского блока для осмотра атлетов с симптомами заражения.

Атлеты будут приезжать в деревню за пять дней до начала своих соревнований, а уезжать не позднее, чем через 2 дня после завершения выступления.

Официально открыл свою работу и Олимпийский медиацентр. Игры в Токио планируют освещать более 6 тыс. аккредитованных журналистов.-0-