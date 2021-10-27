Олимпийская деревня в Пекине откроется 27 января

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие Олимпийской деревни в Пекине запланировано на 27 января. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун, сообщает ТАСС.

"Официальное открытие Олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира", - сказал Чжан Цзяньдун. Он добавил, что эстафета олимпийского огня начнется 2 февраля. Олимпийский огонь Игр 2022 года был доставлен из Афин в китайскую столицу 20 октября.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столицу Китая выбрали местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.-0-