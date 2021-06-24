Олимпийская экспозиция "На пути к Токио" представлена в БГУФК

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный олимпийский день (23 июня) в Белорусском государственном университете физической культуры (БГУФК) торжественно открылась выставочная олимпийская экспозиция "На пути к Токио", где представлены уникальные экспонаты из запасников Музея физической культуры и спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Экспозиция будет работать в холле главного корпуса БГУФК до 20 июля. Она знакомит с атлетами, которые прославили нашу страну, стояли у истоков нынешних спортивных побед. Для гостей выставки разработаны оригинальные интерактивные экскурсии.

Почетное право открыть экспозицию предоставили четырехкратной олимпийской чемпионке, профессору кафедры педагогики Белорусского государственного университета физической культуры Елене Беловой. В открытии выставки приняли участие ректор БГУФК Сергей Репкин, генеральный секретарь НОК Полина Головина, председатель президиума Белорусской олимпийской академии, декан спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта БГУФК Ирина Гуслистова.

Гостями мероприятия стали ученики средней школы №47 Минска. Перед началом торжественного открытия им выпала возможность пообщаться со студентами БГУФК, познакомиться с различными видами спорта. Также для них была организована экскурсия по выставочной экспозиции и олимпийская викторина. Самых активных и внимательных ребят ждали сувениры и подарки от Белорусской олимпийской академии.

Организовали экспозицию Белорусская олимпийская академия, БГУФК, Музей физической культуры и спорта при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси.-0-