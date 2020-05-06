Олимпийская квалификация к Играм-2022 с участием белорусских хоккеистов перенесена на 2021 год

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные турниры олимпийской квалификации по хоккею с шайбой перенесены с 2020 на 2021 год. Такое решение было принято на онлайн-заседании Совета IIHF, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея.

Фото IIHF

Комментируя данное решение, президент IIHF Рене Фазель отметил: "Нам повезло, что у нас еще есть время провести эти турниры, перенос квалификации на август 2021 года позволит командам вывести на лед своих лучших игроков".

Таким образом, отборочный турнир в группе D пройдет в Братиславе 26-29 августа 2021 года. Соперниками подопечных Михаила Захарова будут команды Словакии, Австрии и Польши.

Сообщается, что решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции. Перенос квалификации был утвержден Исполкомом МОК.-0-