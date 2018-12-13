Олимпийская сборная Беларуси на Играх-2020 в Токио выступит под новым брендом

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская сборная Беларуси на летних Играх 2020 года в Токио будет выступать под новым брендом - TEAM BY, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Презентация состоится в Национальном олимпийском комитете 21 декабря. "Планомерное развитие и популяризация проекта TEAM BY будет проходить на протяжении 2019-2020 годов вплоть до старта Олимпиады в Токио. Во время презентации состоится также подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом и компанией Viber, которая получит статус официального мессенджера олимпийской команды Беларуси", - сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.-0-