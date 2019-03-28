Олимпийская сборная России назвала состав на матчи с хоккеистами Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб олимпийской сборной России объявил состав на товарищеские матчи с командой Беларуси, которые пройдут 5 и 6 апреля на "Чижовка-Арене", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В список вошли 28 хоккеистов из ведущих клубов КХЛ: вратари - Артем Загидулин ("Металлург" Мг), Илья Коновалов ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо" М); защитники - Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все - "Локомотив"), Николай Демидов ("Сибирь"), Егор Рыков ("Сочи"), Виктор Антипин ("Металлург" Мг), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Евгений Кулик ("Спартак"), Иван Мищенко ("Адмирал"); нападающие - Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все - "Локомотив"), Артем Федоров, Антон Злобин, Александр Хохлачев (все - "Спартак"), Артем Михеев ("Ак Барс"), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Игорь Руденков ("Амур"), Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев (оба - "Витязь"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Богдан Якимов ("Северсталь").

В тренерский штаб россиян вошли главный тренер Олег Браташ, тренер Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.

Матчи на "Чижовка-Арене" состоятся 5 апреля в 20.00 и 6 апреля - в 17.00.

Тренировочный лагерь национальной сборной Беларуси откроется 1 апреля, после чего подопечные Андрея Сидоренко 23 апреля отправятся в столицу Казахстана - Нур-Султан, где 25 апреля проведут еще один спарринг - против хозяев будущего чемпионата мира дивизиона 1А. Мировое первенство в группе А пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая. За две путевки в элитный дивизион поспорят сборные Казахстана, Беларуси, Словении, Венгрии, Республики Корея и Литвы.-0-