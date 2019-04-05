Олимпийская сборная России обыграла хоккеистов Беларуси на "Чижовка-Арене"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская сборная России обыграла хоккеистов Беларуси со счетом 4:1, в товарищеском матче, который состоялся на "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости привезли в Минск очень крепкий состав. Российская команда была составлена из игроков клубов КХЛ. Разница в классе между сборными на льду "Чижовка-Арены" была ощутимой. Белорусы намного чаще оборонялись, отдав инициативу соперникам, которые лучше комбинировали и превосходили хозяев в скорости. Авторами голов у олимпийской сборной России стали Дамир Жафяров (5, 57 минута), Алексей Макеев (38), Анатолий Голышев (43), у белорусов шайба в активе Евгения Лисовца (41).

Второй товарищеский матч на "Чижовка-Арене" состоится 6 апреля в 17.00.-0-