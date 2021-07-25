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25 июля 2021, 16:39

Олимпийские чемпионы бразильские футболисты не смогли обыграть команду Кот-д'Ивуара

Во время матча Бразилия - Кот-д'Ивуар. Фото Reuters
Во время матча Бразилия - Кот-д'Ивуар. Фото Reuters
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25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх сегодня продолжился мужской футбольный турнир, передает корреспондент БЕЛТА.

Действующие олимпийские чемпионы футболисты Бразилии в матче второго тура предварительной группы D неожиданно сыграли вничью с командой Кот-д'Ивуара - 0:0. В другом сегодняшнем поединке этого квартета сборная Германии победила футболистов Саудовской Аравии со счетом 3:2. В стартовый игровой день бразильцы взяли верх над немцами - 4:2, а команда Кот-д'Ивуара была сильнее сборной Саудовской Аравии - 2:1. Положение после двух туров: Бразилия - 4 очка, Кот-д'Ивуар - 4, Германия - 3, Саудовская Аравия - 0.

В группе А футболисты Франции дважды уступали по ходу встречи команде ЮАР, но в концовке сумели вырвать победу со счетом 4:3. В лидеры вышла сборная Японии, обыгравшая мексиканцев с результатом 2:1. В первом туре японцы выиграли у южноафриканцев с минимальным перевесом - 1:0, команда Мексики уверенно победила французов - 4:1. Положение команд: Япония - 6, Мексика - 3, Франция - 3, ЮАР - 0.

В предварительном квартете В футболисты Гондураса одержали волевую викторию над новозеландцами - 3:2. Сборная Республики Корея разгромила румынскую дружину со счетом 4:0. На старте соревнований оба матча завершились с одинаковым результатом 1:0 - новозеландцы выиграли у корейцев, а румыны - у гондурасцев. Положение команд: Республика Корея - 3, Гондурас - 3, Новая Зеландия - 3, Румыния - 3.

В группе С футболисты Испании лишь в конце поединка сумели сломить сопротивление австралийцев - на 81-й минуте единственный гол забил Микель Оярсабаль - 1:0. С таким же результатом аргентинцы одолели египтян. В первом туре Испания и Египет разошлись миром - 0:0, а команда Австралии выиграла у Аргентины со счетом 2:0. Положение команд: Испания - 4. Австралия - 3, Аргентина - 3, Египет - 1.

Групповой этап завершится 28 июля, после чего по две лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Поединки 1/4 финала состоятся 31 июля, полуфиналы пройдут 3 августа, матч за бронзу состоится 6 августа, решающий поединок за олимпийское золото пройдет 7 августа.

В финале ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро бразильцы в серии послематчевых пенальти одолели футболистов Германии, а в матче за бронзу нигерийцы победили команду Гондураса - 3:2.

За всю историю проведения олимпийских турниров по три чемпионских титула получили футболисты Великобритании и Венгрии, дважды золото завоевали сборные СССР, Аргентины и Уругвая, по одному у команд Бразилии, Югославии, Польши, Испании, ГДР, Нигерии, Чехословакии, Франции, Швеции, Италии, Бельгии, Канады, Мексики и Камеруна.-0-

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