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23 марта 2020, 19:01

Олимпийские дни молодежи Беларуси по плаванию собрали около 300 атлетов в Пинске

Фото БФП
Фото БФП

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские дни молодежи Беларуси по плаванию собрали 298 атлетов в Пинске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФП.

В соревнованиях, которые прошли в 50-метровом бассейне приняли участие юниоры 2004-2005 и юниорки 2005-2006 годов рождения. Спортсмены составили сборные областей и Минска. Всего выступили 168 атлетов в командном зачете, а также 130 спортсменов в личном первенстве.

На высшую ступень пьедестала почета в командном зачете поднялась сборная Минска. Вторыми стали пловцы из Брестской области. Замкнули тройку лидеров атлеты из Минской области.

Как отметили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФП, основная задача данного старта - просмотр перспективных спортсменов, которые способны будут выполнять нормативы отбора для попадания в состав сборных команд Беларуси на Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2021 и чемпионат Европы среди юниоров 2021 года.

Ближайшим стартом для белорусских пловцов станет чемпионат Беларуси, который пройдет 21-25 апреля в Бресте. Планируется, что состязания состоятся при закрытых трибунах.

Чемпионат Беларуси станет отборочным турниром на Олимпийские игры в Токио. Наибольшие ожидания на медали на главном старте четырехлетия у тренерского штаба сборной Беларуси по плаванию связаны с Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и смешанной эстафетой.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.-0-

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