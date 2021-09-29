Олимпийские игры-2022 пройдут без иностранных болельщиков

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские игры - 2022 в Пекине пройдут без иностранных болельщиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Сообщается также, что билеты на соревнования будут доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая.

Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей материкового Китая и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-