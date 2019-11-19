Олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 65 белорусских спортсменов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские квалификационные требования и нормативы, дающие право выступать на Играх-2020, выполнили 65 белорусских спортсменов в 13 видах спорта, 53 видах программы. Об этом сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Впрочем, цифра эта неокончательная, даже несмотря на то, что олимпийские нормативы во многих видах спорта по сравнению с предыдущими Играми значительно ужесточены, в том числе и по тем дисциплинам, в которых представители Беларуси находятся на видных местах, сказал министр.

Сергей Ковальчук уверен, что у белорусских спортсменов есть все шансы увеличить количество пропусков на Олимпиаду-2020. В первую очередь надежды связываются с батутистами, которые 28-30 ноября будут выступать на чемпионате мира в Токио.

Кроме того, в 2020 году белорусские спортсмены продолжат спор за лицензии на квалификационных стартах. Часть пропусков на Игры будет распределена, учитывая позиции спортсменов в мировых рейтингах. Таким образом, на предстоящие Игры в Японии белорусские спортсмены планируют завоевать 100-120 лицензий.-0-