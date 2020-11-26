Олимпийский чемпион Алехин поддержал обращение белорусских спортсменов к общественности

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Олимпийских игр - 1980 в Москве, чемпион мира 1979 года в фехтовании на саблях Николай Алехин подписал открытое обращение известных белорусских атлетов к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Обращение уже подписали многие чемпионы Игр прошлых лет, я не остался в стороне, потому как считаю, что мы, старшее поколение, хорошо знаем цену подготовке и тренировкам спортсменов, насколько важно для них выступить на главных стартах четырехлетия. Необходимо выражать и отстаивать свою позицию, иначе завтра в белорусском спорте ничего не останется. Этого допустить нельзя", – подчеркнул Николай Алехин.

Как сообщалось, открытое обращение раннее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. Планируется, что письмо подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.

Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться в МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.-0-