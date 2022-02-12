Олимпийский чемпион Иван Литвинович выступит на этапе КМ по прыжкам на батуте

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баку начался первый в новом сезоне этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди участников соревнований в азербайджанской столице и олимпийский чемпион Токио белорус Иван Литвинович. Вместе с ним Беларусь представят Андрей Буйлов, Екатерина Ершова, Виолетта Бордиловская и Виктория Куйдан.

Сегодня проходят предварительные соревнования, а завтра будут разыграны медали в индивидуальных прыжках у мужчин и женщин, а также в синхронных прыжках.

В первом кубковом этапе примут участие более 60 спортсменов из 14 стран.-0-