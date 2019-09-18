Олимпийский канал посвятил сюжет белорусской гимнастке Екатерине Галкиной

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гимнастка Екатерина Галкина стала героиней сюжета, снятого журналистами Олимпийского канала, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

Материал посвящен возвращению Екатерины Галкиной в большой спорт после операции на сердце, которую титулованная гимнастка перенесла в подростковом возрасте. Девушка смогла преодолеть последствия хирургического вмешательства и стать многократной чемпионкой мира и Европы, серебряным и бронзовым призером II Европейских игр.-0-