Олимпийский огонь Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в Древней Олимпии, сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствуют президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, другие официальные лица.

Огонь в факеле зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица - актриса Ксанти Георгиу - на алтаре древнегреческого храма Геры. После этого состоится театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

Церемония проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.-0-