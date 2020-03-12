Олимпийский огонь Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в Древней Олимпии, сообщает ТАСС.
На мероприятии присутствуют президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, другие официальные лица.
The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020
Огонь в факеле зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица - актриса Ксанти Георгиу - на алтаре древнегреческого храма Геры. После этого состоится театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.
Церемония проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.-0-