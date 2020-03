Олимпийский огонь Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в Древней Олимпии, сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствуют президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, другие официальные лица.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2