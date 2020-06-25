Олимпийский отборочный турнир по баскетболу 3х3 пройдет в Австрии

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский отборочный турнир по баскетболу 3х3 с участием женской сборной Беларуси пройдет в австрийском Граце с 26 по 30 мая 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально эти соревнования должны были состояться в марте 2020 года в индийском Бангалоре, но в связи с пандемией коронавируса Международная федерация баскетбола (ФИБА) решила отложить их. Белорусские баскетболистки начнут борьбу за путевку на токийскую Олимпиаду в предварительной группе С, где их соперниками будут команды Нидерландов, Венгрии, Эстонии и Шри-Ланки.

Составы остальных квалификационных групп:

А - Германия, Франция, США, Уругвай, Индонезия;

В - Австралия, Украина, Япония, Иран, Туркменистан;

D - Италия, Чехия, Швейцария, Китайский Тайбэй, Индия.

После окончания группового этапа по две лучшие команды из четырех квинтетов выйдут в четвертьфинал, а путевки на Олимпиаду получат три лучшие дружины квалификационного этапа. Еще один пропуск будет разыгран на заключительном квалификационном турнире в венгерском Будапеште, даты которого станут известны позже. Без отбора в женском олимпийском турнире по баскетболу 3х3, согласно мировому рейтингу, выступят сборные Румынии, России, Монголии и Китая. В Токио в 2021 году сыграют по восемь мужских и женских команд. Баскетбол 3х3 впервые будет представлен в программе Олимпийских игр.

В прошлом году сборная Беларуси по баскетболу 3х3 стала бронзовым призером II Европейских игр в Минске. Тогда в команде играли Марина Иващенко, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Наталья Дашкевич.-0-