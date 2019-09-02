Олимпийский урок способствует патриотическому воспитанию школьников - Богданович

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский урок "Знание - сила!" способствует патриотическому воспитанию школьников. Такое мнение сегодня во время урока в НОК Беларуси корреспонденту БЕЛТА высказал олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович.

"Данный урок - отличная идея: в соревновательном ритме обучать детей грамоте спорта. Такой способ намного интереснее, нежели просто прочитать про это. В состязаниях дети узнают о спортивных подвигах, что способствует росту патриотизма", - сказал Александр Богданович. Он отметил, что школьники знают ответы на многие вопросы.

Победитель турнира по боксу II Европейских игр Дмитрий Асанов считает важным, что урок проходит в неформальной обстановке. По его мнению, такие мероприятия заряжают энергией на грядущий год, к тому же, это отличная возможность узнать что-то новое.

Олимпийский урок в этом году проходит в необычном формате: участники мероприятия сражаются за победу в интеллектуальном турнире. Учащиеся минских школ и белорусские спортсмены разделены на 15 команд. Вопросы касаются олимпийского движения и роли белорусов в нем.

Турнир проводится в семь туров, каждый из которых состоит из семи вопросов. За правильный ответ на вопрос в первых шести турах начисляется один балл. В случае неправильного ответа баллы не начисляются. Последний, седьмой тур, блиц-опрос, проводится по особым правилам.

Победителями и призерами турнира станут три команды, набравшие наибольшее количество баллов.

Все ученики, принявшие участие в уроке, получат Олимпийские дневники, которые специально разработаны НОК Беларуси при поддержке Минобразования в преддверии нового учебного года.-0-