Олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках и каноэ Александру Масейкову исполнилось 50 лет

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Игр XXV Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ Александр Масейков сегодня отмечает 50-летний юбилей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил именинника и подчеркнул, что прославленный спортсмен смог заявить о себе как о перспективном и талантливом атлете именно в гребле на каноэ.

"После завершения активной карьеры вы продолжили свою трудовую деятельность в качестве тренера и спортивного функционера, передавая секреты профессионального мастерства юным белорусам. Вы настоящий патриот своей Родины, достойный пример для подрастающего поколения", - отметил Виктор Лукашенко.

Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия, осуществления всех намеченных планов и идей.-0-