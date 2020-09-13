Омский "Авангард" потерпел первое в этом сезоне поражение в чемпионате КХЛ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" потерпел первое поражение в текущем чемпионате КХЛ от уфимского "Салавата Юлаева" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У победителей шайбы забросили Евгений Бирюков и дважды Тему Хартикайнен. В составе "Авангарда" отличились Александр Хохлачев и Сергей Шумаков. Не обошелся центральный матч тура без участия белорусов. За "Салават" сыграли Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов. В составе "ястребов" выступили Андрей Стась и Кирилл Готовец. В итоге, Дмитрий Коробов и Кирилл Готовец записали на свой счет по двухминутному удалению.

В Магнитогорске, местный "Металлург" обыграл нижегородское "Торпедо" - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Результативные атаки у "сталеваров" завершали Николай Прохоркин, Максим Карпов и Андрей Нестрашил. У "автозаводцев" шайба престижа на счету Кирилла Уракова. Белорусский нападающий Андрей Белевич из "Торпедо" вышел в первом звене своей дружины, проведя более 20-ти минут игрового времени отметился брооском, силовым приемом и тремя выигранными вбрасываниями из 12-ти.

В Сочи местный одноименный клуб под руководством белорусского наставника Александра Андриевского уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Шайбы на счету Кирилла Петрова, Александра Бурмистрова, Джастина Азеведо и Найджела Доуса (59). Отметим также Даниса Зарипова. Его голевой пас принес ему 650-е очко в матчах КХЛ. Это третий результат в истории лиги после Сергея Мозякина (897) и Вадима Щипачева (670). Кроме того, голкипер дружины из столицы Татарстана Тимур Билялов сделал первый шатаут в новом сезоне, отразив 19 бросков по своим воротам.

Ярославский "Локомотив", которым руководит белорусский специалист Андрей Скебелка на своем льду победил челябинский "Трактор" - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0. Дубль у победителей сделал Андре Петерссон. У "Трактора" забросил Виталий Кравцов. Белорусские игроки выступающие за челябинцев, Ник Бэйлен и Олег Евенко очков не набрали.

Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). В составе питерцев хет-трик на счету Миро Аалтонена. Кроме того за СКА забрасывали Антон Бурдасов и Владимир Ткачев. У "Нефтехимика" взятиями ворот отметились Александр Осипов и Павел Порядин. Отметим, что во второй результативной атаке команды из Татарстана ассистентский бал заработал хоккеист белорусской сборной и нижнекамской дружины Роман Граборенко.

Не помог "Северстали" в матче с подмосковным "Витязем" белорусский игрок Владислав Кодола. Встреча в Подольске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В основное время у "Витязя" забросил Святослав Гребенщиков. В овертайме точен был Матиас Теденбю. У "Северстали" отличился Антон Сизов. Владислав Кодола в конце первого периода получил десятиминутный штраф за неспортивное поведение, а в серии буллитов не реализовал свой шанс. Напомним, что 15 сентября "Витязь"проведет следующий матч домашней серии против минского "Динамо".

В турнирной таблице чемпионата КХЛ лидирует СКА, набравший девять очков в пяти матчах. Второе место занимает ЦСКА, на счету которого аналогичное количество пунктов, но чуть хуже дополнительные показатели. Замыкает тройку сильнейших "Авангард" из Омска – 8 очков в пяти встречах. Минское "Динамо" находится на десятом месте. У "зубров" 6 пунктов в пяти матчах. Хуже всех обстоят дела у "Кунлуня" и хабаровского "Амура", которые пока не познали радости побед и без очков на счету делят 22-23-е места в подвале турнирной таблицы состязаний. -0-